The Escape Artist (2)
59 Min.Ab 16
59 Min.Ab 16
The Escape Artist (2)
Nach dem grausamen Mord an Will Burtons Frau Kate steht Liam Foyle vor Gericht. Ausgerechnet Maggie Gardner, Burtons ewige Rivalin, übernimmt die Verteidigung. Während Burton heimlich ermittelt, um einen Freispruch zu verhindern, lernt Maggie Foyles dunkle Seite kennen. Kann sie Foyle aufhalten, bevor er Beweise vernichtet und weitere Opfer fordert?
Genre:Drama, Recht, Mini-Serie
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH