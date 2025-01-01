The Fast and the Furious: Tokyo Drift
100 Min.Ab 12
Sean Boswell steht auf schnelle Autos und illegale Straßenrennen. Allerdings hat er sich damit nicht nur in der Szene sondern auch bei den Cops einen Namen gemacht - nun wurde er verhaftet. Um der Strafe zu entgehen, zieht er zu seinem Vater, der als Soldat in Tokio stationiert ist. In Japan findet er bald Gleichgesinnte: Dort driften die Fahrer in Parkhäusern oder mitten im Straßenverkehr. Sean legt sich gleich bei seinem ersten Rennen mit dem dubiosen D.K. an.
Genre:Action
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited