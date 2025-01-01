The Honor of Killing
Der Kleinganove Charlie Rankin wird nach vier Jahren endlich aus dem Gefängnis entlassen. Seinem Zellengenossen, den alle "den Buddha" nennen, hat er zu verdanken, dass er die Haft überlebt hat. Dafür erwartet der Buddha nun eine Gegenleistung und beauftragt Charlie mit einem Mord, bei dem jedoch eine Zeugin zurückbleibt. Als Charlie zufällig die mysteriöse Florence kennenlernt, will er sein Leben ändern und mit ihr untertauchen, aber der Buddha ist noch nicht mit ihm fertig.
Genre:Thriller
