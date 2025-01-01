The Illusionist
109 Min.Ab 12
The Illusionist
Edward Norton in einem magischen Liebesreigen ... Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts: Eduard und die Herzogin Sophie von Teschen verlieben sich unsterblich ineinander, müssen sich aber wegen ihres Standesunterschieds trennen und begegnen sich erst zehn Jahre später wieder. Eduard ist mittlerweile ein großer Magier. Nun will er das Herz der Herzogin wieder für sich gewinnen.
Genre:Mystery, Drama
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Illusionist Distribution LLC