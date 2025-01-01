The Last Sect
The Last Sect
Eine Gruppe junger weiblicher Vampire, The Last Sect, steht kurz vor dem Aussterben. Mithilfe eines Internet-Dating-Services versucht sie, an frisches Blut zu gelangen, um ihr Überleben zu sichern. Als die engagierte Reporterin Sydney die seltsamen Morde untersucht, kommt sie der Gemeinschaft auf die Spur und gerät bald in ihre Fänge. Doch auch der Vampirjäger Dr. Van Helsing ist hinter den Vampiren her.
Genre:Horror, Thriller
16
