The Legendary Dragon - Der letzte seiner Art
89 Min.Ab 12
Lokalen Erzählungen über einen legendären Drachen folgend, versammelt der Kryptozoologe Travis Preston sein Team für eine Expedition zu einer abgelegenen Region in Chinas Hinterland, wo das urzeitliche Monster angeblich umherstreift. Travis Nemesis, Jim Harker, ein gieriger Trophäenjäger, hat sich zu dem gleichen Ziel aufgemacht...
Genre:Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
