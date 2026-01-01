Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Priest - Vergib uns unsere Schuld

Planet Horror95 Min.Ab 18
The Priest - Vergib uns unsere Schuld

Vincent ist Priester und betreibt zusammen mit seinem Bruder Michael am Highway eine mobile Kirche. Reuigen Sündern erteilen sie Rat und Absolution, alle anderen werden direkt ins Jenseits befördert. Als die Brüder auf die Psychopathin Mary-Francis treffen, ist das der Anfang eines blutigen Infernos, das keine Grenzen zu haben scheint.

Genre:
Krimi-Drama, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Tiberius Film