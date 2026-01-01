The Priest - Vergib uns unsere Schuld
95 Min.Ab 18
The Priest - Vergib uns unsere Schuld
Vincent ist Priester und betreibt zusammen mit seinem Bruder Michael am Highway eine mobile Kirche. Reuigen Sündern erteilen sie Rat und Absolution, alle anderen werden direkt ins Jenseits befördert. Als die Brüder auf die Psychopathin Mary-Francis treffen, ist das der Anfang eines blutigen Infernos, das keine Grenzen zu haben scheint.
Genre:Krimi-Drama, Horror
Altersfreigabe:
18
