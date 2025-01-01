The Swell Season
85 Min.Ab 12
Den Musikern Glen Hansard und Markéta Irglová gelingt mit der Ballade "Falling Slowly" ein Oscar-Hit. Ihre musikalische Zusammenarbeit mündet in einer Liebesbeziehung, doch der Druck von außen, das Rampenlicht und das Leben auf Tour entfernt sie voneinander. Wie gehen Glen und Markéta mit der Trennung um und was hält die Zukunft für die beiden bereit?
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH