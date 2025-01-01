The Way of the Gun
Longbaugh und Parker kidnappen die im achten Monat schwangere Robin, ihres Zeichens Leihmutter im Auftrag eines dubiosen Geschäftsmannes und seiner unfruchtbaren Frau. Die Kidnapper hoffen eine Menge Geld erpressen zu können. Doch erst als ihnen ein Auftragskiller auf den Fersen ist, erkennen sie wieviel Ärger sie sich eingehandelt haben.
Genre:Krimi-Drama
Copyrights:© MM Artisan Film Investors Trust. All Rights Reserved.