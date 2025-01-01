This is the Year
100 Min.Ab 6
This is the Year
Kurz vor seinem Highschool-Abschluss verliebt sich der etwas nerdige Josh in die attraktive Zoey. Um ihr Herz zu gewinnen, lädt er sie zusammen mit seinen besten Freunden zu einem Road-Trip ein. Ziel ist das größte und längst ausverkaufte Music Festival des Jahres, auf dem Zoeys Lieblingsband spielt. Während der Reise droht Joshs Plan immer wieder zu scheitern. Wird er die wahre Liebe finden?
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
6
