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Todesfabrik des Zweiten Weltkriegs | Kampf im Hürtgenwald

54 Min.Ab 12
Timeline Deutschland54 Min.Ab 12
Timeline Deutschland

Todesfabrik des Zweiten Weltkriegs | Kampf im Hürtgenwald

November 1944 – Während die Alliierten in Deutschland vorrücken, stoßen sie auf massive Betonbunker, Schützengräben, Minenfelder und Panzersperren. Deutsche Soldaten verteidigen ihre Heimat mit eisernem Willen. Berichte von Veteranen auf beiden Seiten vermitteln Eindrücke aus den Kämpfen im Hürtgenwald, der wegen seiner Härte den Beinamen 'die Todesfabrik' erhielt. Panzerexperte David Willey präsentiert den imposanten Königstigerpanzer und die kostengünstige, aber tödliche Panzerfaust. Die Historiker David Silbey und Stephen Bull beleuchten die Auswirkungen von Kampfstress und Traumata.

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
12