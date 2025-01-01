TOP 10 WERKZEUGE für die METALL WERKSTATT | EXPERT TALK mit STAHLWERK
TOP 10 WERKZEUGE für die METALL WERKSTATT | EXPERT TALK mit STAHLWERK
Wir zeigen die Grundausstattung für die Metaller Werkstatt - für Anfänger & Profis. Rico von Stahlwerk im Bauforum24 Expert Talk. *Wie sieht die perfekte Werkstatt für Metaller aus?* Zusammen mit *Rico von Stahlwerk* klären wir diese Frage! Vom ideal ausgestatteten Werkstattwagen über Schweißtische bis hin zu den besten Werkzeugen für die Oberflächenbearbeitung – wir zeigen euch alles, was ihr für eure Metaller-Werkstatt braucht. Außerdem gibt es eine praktische Schweißanleitung für VA-Bleche und Tipps für die richtige Werkzeugauswahl. Rico präsentiert dabei Hightech-Schweißgeräte von Stahlwerk, innovative Schleifmaschinen und sogar einen geräuscharmen Flüsterkompressor.
