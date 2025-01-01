TOP 4 FBI-Fälle: Die schlimmsten Mörder und Serienverbrecher
Folge 1: Das Labor Day-Wochenende wird zum Albtraum: Ein Mörder tourt quer durchs Land und versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Innerhalb weniger Stunden verschwinden aus einer Kleinstadt in Ohio eine ältere Frau und ein Jugendlicher. Die örtliche Polizei geht davon aus, dass es eine Verbindung zwischen den Fällen gibt. Die Beamten bitten das FBI um Hilfe. Folge 2: Der Tag beginnt mit einem Klassenausflug und endet in einem Albtraum: Ein Mädchen wird vermisst. Die Eltern sind fest davon überzeugt, dass die Kleine nicht weggelaufen ist. Als sie ihr Kind in der beschaulichen Nachbarschaft nicht finden können, verständigen sie die Polizei. Gemeinsam mit der Familie und Freunden machen sich die FBI-Ermittler auf eine fieberhafte Suche. Folge 3: Eine junge Mutter wird vor den Augen ihrer Kinder erschossen. Das furchtbare Verbrechen wirkt unmotiviert, sinnlos und wie zufällig. Folge 4: In Langley, Virginia, eröffnet ein Schütze das Feuer auf den Berufsverkehr. Mitarbeiter der CIA werden offenbar wahllos niedergeschossen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.