Touchdown - Sein Ziel ist der Sieg

Action Hits110 Min.Ab 6
In den 60er Jahren in Amerika: Wie alle Jungs aus seiner Umgebung träumt auch Rudy Ruettiger davon, einmal für das berühmte Football-Team der Notre-Dame-Universität zu spielen. Dabei scheint keiner dafür ungeeigneter als er: Klein, schmächtig und unsportlich, gibt Rudy seinen Traum dennoch nicht auf. Im Gegenteil: Das Unverständnis seiner Familie und der Spott der Mannschaft lassen den Underdog nur umso verbissener für sein Ziel kämpfen!

Genre:
Drama
Produktion:
US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH