Trois: The Escort
92 Min.Ab 16
Trent Meyer wünscht sich ein Leben voller Luxus, doch dem Hip-Hop-Promoter fehlt das nötige Kleingeld. Als er sich bei dem Gangsterboss Benny Grier verschuldet, fängt er an, als Callboy zu arbeiten, um die benötigte Summe aufzutreiben. Doch sein neuer Job als Escort bringt ihn schon bald in gefährliche Situationen ...
Genre:Erotik, Thriller
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH