True Crime Doku: Spurlos verschwunden | Der Fall April Jones
45 Min.Ab 16
45 Min.Ab 16
True Crime Doku: Spurlos verschwunden | Der Fall April Jones
Die fünfjährige April Jones kommt am 1. Oktober 2012 nicht vom Spielen nach Hause. In ihrem Heimatort in Mid Wales beginnt eine fieberhafte Suche nach dem Mädchen. Doch bald schon wird klar, dass sie vermutlich nicht mehr am Leben ist. Und der Täter scheint jemand aus dem Ort zu sein... Von der Leiche des Mädchens fehlt jedoch jede Spur. Dann stoßen die Ermittler auf verdächtige Spuren im Haus von Mark Bridgers.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16