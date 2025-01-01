True Crime Doku: Winstons Geheimnis | Geschlagen, gefesselt, ertränkt
British Columbia, ein Mann wird im nahe gelegenem See gefunden, sein Kanu gekentert und er kurz vor dem Ertrinken. Als er schließlich gerettet wird, ist er nicht mehr ansprechbar. Im Krankenhaus schreckt er plötzlich auf und ruft verzweifelt nach seiner Frau, zum Schock aller, war eine zweite Person in dem gekenterten Kanu. Doch schon bald stellen sich den Ermittlern Fragen. Wieso war das Unfallopfer mitten im Winter auf dem vereisten See Kanu fahren? Wieso hat keiner der Zeugen seine Frau in dem Kanu gesehen? War es wirklich nur ein Unfall? – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!