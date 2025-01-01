Truth or Dare
96 Min.Ab 18
Nachdem sie seinen schüchternen Bruder bei einer Party mit einer Runde "Wahrheit oder Pflicht" gedemütigt hatten, sinnt der charmante Justin auf Rache. Er lädt die vier verantwortlichen Jugendlichen zu einer vermeintlichen großen Party auf seinen Landsitz ein. Schon bald wird für die vier klar, dass es in dieser Runde des Spiels um ihr Leben geht. Justin verfolgt seinen eigenen Spielplan, für welchen er bereit ist, über Leichen zu gehen.
Genre:Horror, Thriller
