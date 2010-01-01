Turn the Beat Around

Zum Inhalt springenBarrierefrei
89 Min.Ab 6
Zoe, eine junge Tänzerin aus Los Angeles, wartet auf den Durchbruch. Sie überzeugt den wohlhabenden Clubbesitzer Michael davon, einen Disco-Nachtclub zu eröffnen und heuert ihre Freunde DJ Steph und Tänzerin Irena an. Gemeinsam beleben sie die Disco-Ära wieder. Doch Zoes Freund Chris kommt mit ihrem Erfolg nicht klar und eine neidvolle Tanzkollegin und Konkurrentin will alles kaputtmachen, was Zoe sich aufgebaut hat.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2010 Lions Gate Entertainment. All Rights Reserved.