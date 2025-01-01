Twisters - Die Nacht der Wirbelstürme
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Twisters - Die Nacht der Wirbelstürme
Die Bewohner einer kleinen Stadt werden von einer Reihe von Tornados heimgesucht. Ein Mann und sein Stiefsohn stellen vor allem fest, dass ihre turbulente Beziehung dabei auf die Probe gestellt wird. Als ein Tornado mit voller Kraft zuschlägt, bringt der Junge seinen Stiefbruder und besten Freund in Sicherheit, bevor er sich auf eine gefährliche Mission begibt, um vermisste Familienmitglieder zu finden.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH