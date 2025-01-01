Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer den Mainstream umgeht, sich andere Wege sucht und auf abgelegene Pfade trifft, der begegnet meist tiefgründige Geschichten, empathischen Menschen, echtem Handwerk, reichlich Innovation und viel, sehr viel Leidenschaft für Uhren. Es sind oft kleine Manufakturen in denen der Zeitgeist deutscher Uhrenkunst bis heute tickt und die Faszination für Feinmechanik leben. Hier entstehen Uhren aus Leidenschaft.

