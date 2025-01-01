Und nächstes Jahr am Balaton
87 Min.Ab 6
Und nächstes Jahr am Balaton
Ines und ihr Freund Jonas wollen zusammen an der Schwarzmeerküste in Bulgarien Urlaub machen. Doch Ines Eltern sind dagegen und stimmen nur unter der Bedingung zu, dass sie selbst mitfahren. Wie so oft im Urlaub sind die Erwartungen höchst verschieden, und so verlässt Jonas schon bald den Zug, um alleine weiter zu trampen. Schnell trifft er auf die attraktive Holländerin Shireen und auf alte Kumpels aus der Heimat. Es beginnt ein Adventurelicher Trip zum Sonnenstrand ans Schwarze Meer. »Und nächstes Jahr am Balaton« ist ein Roadmovie und komödiantischer Sommerfilm über jugendliche Liebe, Fernweh und ehemalige Grenzen des Reisens.
Genre:Abenteuer, Comedy
Copyrights:© 1980 DEFA-Studio für Spielfilme DEFA-Stiftung. All rights reserved.