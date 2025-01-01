Und täglich grüßt das Murmeltier
95 Min.Ab 6
Und täglich grüßt das Murmeltier
Der zynische Fernseh-Wetterfrosch Phil Connors gerät, als er gemeinsam mit seiner Produzentin Rita Hanson und seinem Kameramann Larry vom traditionellen "Murmeltiertag" in dem Kaff Punxsutawney berichten soll, in eine Zeitschleife. Was immer er auch tut, ob er einen Geldtransporter klaut, randaliert, sich das Leben nimmt oder das Herz seiner Produzentin erobert - der nächste Morgen wird immer der des vorangegangenen Tages sein ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 1993
6
