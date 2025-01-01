Und weg bist Du
95 Min.Ab 6
Es könnte so einfach sein: Er ist der Tod, und eine junge Frau steht auf seiner Liste. Mit höflichen Worten versucht er, Jela Becker die unheilvolle Botschaft schonend zu überbringen. Doch die temperamentvolle junge Dame denkt nicht im Traum daran, sich dem Tod widerspruchslos zu ergeben. Wie könnte sie? Sie ist gerade mal 31! Ihr Mann und ihre neunjährige Tochter Lucy brauchen sie. Der Tod zögert einen winzigen Moment - Zeit genug für Jela, die Flucht zu ergreifen.
Genre:Tragikomödie, Comedy
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH