Unmöglicher Musky
Unmöglicher Musky
Muskys, die größeren Verwandten unseres heimischen Hechtes, stehen ganz oben an der Nahrungskette in nordamerikanischen Gewässern. Sie gelten als besonders aggressiv und beißen hervorragend auf Oberflächenköder. Klare Sache, diese Fische stehen ganz oben auf der Bucket List. Einfach zu fangen sind sie aber trotzdem keineswegs. Wenn aber der erste Biss erfolgt, lässt es einem das Blut in den Adern gefrieren. Klar denken, richtig handeln und cool bleiben - unmöglich. Aber dann passiert das Unfassbare und ein heißer Tanz am Barschgerät beginnt. Kein Stahlvorfach, ca. 50 Meter alte Monofile Schnur auf der Rolle und ein wilder Tiger - Musky am anderen Ende. Mehr Glück als Verstand war am Ende entscheidend für uns. We came, we conquered and we took. Beflügelt von diesen Ereignissen begaben wir uns auf einen Road Trip ins nördliche Michigan, UP, Upper Pennisula, die Obere Halbinsel. Umrandet von drei der Great Lakes, Lake Michigan im Süd-Westen, Lake Huron im Süd-Osten und Lake Superior im Norden bildet sie den menschenleersten Teil Michigans. Endlose Weiten, Natur pur und Wasser ohne Ende. Unsere Recherchen im Vorfeld führten immer wieder auf ein ganz besonderes Gewässer. Dollarville Flooding, ein Staubereich des Taquamenon Rivers, welcher einen sehr guten Bestand an Muskys aufweisen sollte. Leider lief uns die Zeit davon und wir konnten nur wenige Stunden angeln, als auf einmal Hektik auf dem Boot ausbrach.