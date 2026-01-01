Urban Farming ¿ Gemüse aus der Stadt
29 Min.Ab 6
29 Min.Ab 6
Urban Farming ¿ Gemüse aus der Stadt
Bereits lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in der Stadt. Immer mehr Stadtbewohner bauen ihr Gemüse selber an, auf Dächern, Hinterhöfen und Industriebrachen. Die neuen urbanen Gärten sind Modelle für eine grünere Stadt.Honig, Hühner und frisches Gemüse mitten in New York. Die Brooklyn Grange Farm ist eine der grössten Dachfarmen der Welt.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:CH, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV