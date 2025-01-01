V2 Rakete: Die tödlichste Waffe der Nazis | 2.WK Doku
Von der NS-Propaganda als „Wunderwaffe“ verklärt, sollte die V2 den Nazis im Zweiten Weltkrieg doch noch zum „Endsieg“ verhelfen. Diese Dokumentation begleitet die Geschichte dieser weltweit ersten voll funktionsfähigen Großrakete. Eine tödlichen Waffe – und zudem eine technische Revolution. Im Mittelpunkt stehen der deutsche Ingenieur Wernher von Braun, der britische Geheimdienstagent Reginald Victor Jones und der US-Soldat James Hamill, der das deutsche Know-how allzu gerne mit nach Amerika nehmen wollte... Die V2 war eine unglaubliche Erfindung und unvergleichbar mit zuvor gebauten Waffen. Sie war eine ballistische Rakete. Die Opfer hörten sie nicht einmal kommen. Mit nachgestellten Szenen erzählt diese Dokumentation die Geschichte einer Waffe, die den zweiten Weltkrieg gegebenenfalls grundlegend verändert hätte. Zusätzlich zeigen kolorierte Originalaufnahmen Szenen aus dem damaligen Geschehen.