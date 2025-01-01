Verführerischer Mond
127 Min.Ab 12
Verführerischer Mond
Vom Regisseur von "Lebewohl, meine Konkubine". Der alte Meister Pang ist drogenabhängig und zieht seine schöne Tochter Ruyi unweit von Shanghai mit Opiumrauch auf. Als Pang stirbt, überlassen die Clanältesten Ruyi die Rolle des Haushaltsvorstands. Zhongliang kehrt nach dem Tod des alten Meisters Pang zur Familie Pang zurück, begegnet Ruyi wieder und sie fühlen sich heimlich zueinander hingezogen.
Genre:Drama
12
Copyrights:© Tiberius Film