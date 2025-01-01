Verführt - In den Armen eines Anderen
Verführt - In den Armen eines Anderen
Seit Nina Daniel zum ersten Mal getroffen hat, geht er ihr nicht mehr aus dem Kopf: Er ist smart, attraktiv und geheimnisvoll, und die beiden begegnen sich scheinbar zufällig immer wieder. Nina lässt sich auf eine Affäre mit ihm ein, erlebt aufregende erotische Abenteuer, erforscht die Grenzen ihrer Lust - und riskiert ihre Ehe mit Sebastian. Dann findet sie heraus, dass sich die beiden Männer kennen. Dieses Wissen bringt ihre Welt schließlich vollends durcheinander ...
Genre:Drama, Erotik
Produktion:DE, 2016
