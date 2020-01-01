Verliebt in Holly - A Christmas Love Story
90 Min.Ab 0
Verliebt in Holly - A Christmas Love Story
Holly plant den perfekten Heiratsantrag und will ihren Freund Phil bei einer Schlittenfahrt in den Bergen kurz vor Weihnachten damit überraschen. Doch als dieser ihr mitteilt, dass er wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen ist, ist Holly am Boden zerstört. Trotz dieser schrecklichen Nachricht tritt sie die Fahrt an und verbringt schließlich einen perfekten Tag mit dem charmanten Fahrer Jake...
Genre:Feiertag, Romanze
Altersfreigabe:
Copyrights:© 2020 The Asylum