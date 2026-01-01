Verzauberte Weihnachten – Wenn Dein Herz tanzt
84 Min.Ab 0
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Verzauberte Weihnachten – Wenn Dein Herz tanzt
Als Laura Trudeau (Alexa PenaVega) ihrer Heimat 'Utah' vor einigen Jahren den Rücken kehrte, ließ sie alles hinter sich: ihre Familie, ihre Leidenschaft fürs Tanzen und jede Menge Liebeskummer. Doch Jahre später steht völlig unerwartet ihre Rückkehr bevor. Laura wird die Renovierung eines alten Hotels leiten, das an Weihnachten für eine Tanz-Performance in neuem Glanz erstrahlen soll. Doch als sie herausfindet, dass der Star der Weihnachts-Tanz-Show ausgerechnet ihre verflossene Liebe Ricardo Archuleta (Carlos PenaVega) ist, sitzt der Schock tief. Als dieser dann plötzlich auch noch ohne Tanzpartnerin da steht, stellt sich für Laura die Frage, ob sie ihren alten Schmerz überwinden kann, um sich auf ein neues (Tanz-)Abenteuer einzulassen...
Genre:Feiertag, Romanze
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH