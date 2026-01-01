Viele Grüße vom Weihnachtsmann
Seit dem Tod ihres Mannes lebt Celia allein mit ihrer Tochter Lilly und hat die Hoffnung auf ein neues Liebesglück längst aufgegeben. Doch Lilly hat einen Weihnachtswunsch: Sie schreibt dem Weihnachtsmann und bittet ihn, ihrer Mutter wieder ein Lächeln – und vielleicht einen neuen Mann – zu schenken. Der Brief landet bei Jake, einem Kinderbuchautor mit Schreibblockade, der für den „Weihnachtswunschbriefkasten“ arbeitet. Berührt von Lillys Worten antwortet er – als Weihnachtsmann. Was als liebevolle Geste beginnt, entfaltet sich zu einem zauberhaften Briefwechsel zwischen Jake und Celia, voller Wärme, Humor und wachsender Gefühle. Doch beide kennen die wahre Identität des anderen nicht. Als Jake Celia endlich begegnet, glaubt er, sie sei vergeben – und zieht sich zurück. Es liegt nun an Lilly, das Weihnachtswunder zu vollenden und zwei Herzen zusammenzubringen, die längst füreinander bestimmt sind.