viSieonärinnen: Damen und Heer
49 Min.Ab 0
Eine kraftvolle Dokumentation über Mut, Wandel und weibliche Stärke in einer männerdominierten Welt, die die inspirierende Geschichte von Pionierinnen in Uniform erzählt. Vom historischen Wandel zur digitalen Gegenwart: Francesca Scanagatta, die sich als Mann tarnte, um Offizierin zu werden, Maria Theresia, die das österreichische Militär neu denkt, bis hin zu den heutigen Soldatinnen in den Bereichen Cyberabwehr, Technik und digitaler Verteidigung.
