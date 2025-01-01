viSieonärinnen: GRENZENLOSE FRAUEN
50 Min.Ab 0
viSieonärinnen: GRENZENLOSE FRAUEN
Auf den ersten Blick könnten die Leben von Carmen Possnig und Gabriele Possaner von Ehrenthal nicht unterschiedlicher sein. Die eine: Antarktisforscherin, Medizinerin und Astronautin in spe. Die andere: Medizinerin und Vorreiterin für den Eintritt von Frauen ins universitäre Geschehen. Doch eine Mission verbindet sie – der mutige Drang, neue Welten zu erschließen.
