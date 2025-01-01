viSieonärinnen: MEER FRAUEN
Zwei Generationen trennen die Wiener Tauch-Pionierin Lotte Hass und die heutige Meeresbiologin Sandra Bracun und Atlantik-Überquererin Natascha Fürst. Mit Mut, Hartnäckigkeit und Neugierde erforschen sie die Tiefen des Ozeans – eine Welt, die nur wenigen zugänglich ist. Welche Entwicklungen haben sich über die Jahrzehnte unter und über der Meeresoberfläche vollzogen und wie hat ihr Wirken die Wahrnehmung dieser verborgenen Welt geprägt?
