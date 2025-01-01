War ich gut?
91 Min.Ab 6
Adam liebt Nina. Er denkt, sie haben die perfekte Beziehung - bis er durch einen blöden Zufall herausbekommt, dass seine Freundin schon mal den einen oder anderen Orgasmus vorgetäuscht hat. Seine Welt bricht zusammen, und er holt sich Rat bei seinen besten Freunden Ulf, Stefan und Karl. Karl kann die ganze Aufregung nicht verstehen, da ihm mit Sicherheit noch kein Häschen etwas vorgehoppelt hat. Trotzdem unterstützt er seine Freunde auf der Jagd nach dem echten Orgasmus ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cats & Dogs Film / Leah Hecker GbR