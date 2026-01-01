Was macht Macht? Mit Olaf Lies
21 Min.Ab 12
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Was macht Macht? Mit Olaf Lies
Wenn ein Ministerpräsident sein Amt nach mehr als einem Jahrzehnt übergibt, dann tritt der Nachfolger in große Fußstapfen. Wie geht Ministerpräsident Olaf Lies mit der neuen Verantwortung um? Wie waren die ersten 100 Tage seiner Amtszeit? Und wie ist er überhaupt an die Spitze des Landes gekommen? Diesen Fragen gehen Muzafar Mehmood und Antonia Wellmann im Film "Was macht Macht? Mit Olaf Lies" auf den Grund.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
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