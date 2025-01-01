We Are Still Here
84 Min.Ab 16
84 Min.Ab 16
We Are Still Here
Anne und Paul Sacchetti haben ihren einzigen Sohn bei einem Autounfall verloren. Um wieder ins Leben zurückzufinden, ziehen sie in ein abgelegenes Landhaus in Neuengland. Doch schon bald häufen sich in dem Haus unheimliche und unerklärliche Vorfälle. Die beiden suchen Hilfe bei dem befreundeten Ehepaar May und Jacob Lewis. Die Lewis beschäftigen sich seit Jahren mit solchen mysteriösen Phänomenen.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film