Weihnachten im Wilden Westen
Weihnachten im Wilden Westen
Der Cowboy Sam Benson steht kurz vor seiner Vermählung mit der gut aussehenden Erica Marlowe. Doch gerät er beim Kartenspiel an einen Betrüger. Ebenezer Scrooge ist nicht nur Saloon Besitzer und Revolverheld, er erleichtert Sam beim Kartenspielen auch noch um sein Land, Geld und seine restlichen Besitztümer. Als Sam ein Geheimfach unter dem Pokertisch entdeckt, beschließt er, Ebenezer auffliegen zu lassen und fordert ihn zum Duell im Morgengrauen. Doch in der Nacht geschieht ein Wunder: Drei Weihnachtsgeister erscheinen dem Betrüger und wandeln seine Gesinnung.
Genre:Drama, Fantasie, Western
Produktion:CA, 1998
12
