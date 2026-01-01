Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wein - die Zukunft heißt Bio

Wein - die Zukunft heißt Bio

30 Min.Ab 6
just cooking30 Min.Ab 6
just cooking
Wein - die Zukunft heißt Bio

Wein - die Zukunft heißt Bio

Brennessel und Bergkristall für gesunde Reben: Im österreichischen Weingut Nikolaihof wird der Wein seit 40 Jahren biodynamisch produziert. Der Erfolg gibt der Winzerfamilie Recht: Ihrem Riesling gab Weinpapst Parker sensationelle 100 Punkte. Auch die Fattoria Lavacchio in der Toskana arbeitet seit den siebziger Jahren biologisch und das schätzen vor allem amerikanische Weinliebhaber.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Produktion:
CH, 2016
Altersfreigabe:
6