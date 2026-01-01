Wein - die Zukunft heißt Bio
30 Min.Ab 6
30 Min.Ab 6
Wein - die Zukunft heißt Bio
Brennessel und Bergkristall für gesunde Reben: Im österreichischen Weingut Nikolaihof wird der Wein seit 40 Jahren biodynamisch produziert. Der Erfolg gibt der Winzerfamilie Recht: Ihrem Riesling gab Weinpapst Parker sensationelle 100 Punkte. Auch die Fattoria Lavacchio in der Toskana arbeitet seit den siebziger Jahren biologisch und das schätzen vor allem amerikanische Weinliebhaber.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:CH, 2016
Altersfreigabe:
6