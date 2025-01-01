Wenn der Raps blüht - Hornhechtangeln im Frühjahr
23 Min.Ab 12
Wenn der Raps blüht - Hornhechtangeln im Frühjahr
Meeresangeln: Jedes Jahr im Frühling, meist zur Zeit der Rapsblüte im Mai, kommen die Hornhechte in Heerscharen in die küstennahen Bereiche von Nord- und Ostsee, um dort im Flachwasser zu laichen. Für viele Angler gibt es dann kein Halten mehr. Doch obwohl Hornhechte meist in großen Schwärmen umherziehen und nicht unbedingt als schwer fangbar gelten, kann es mitunter knifflig sein, sie an den Haken zu bekommen. Der in Neustadt an der Ostsee ansässige Meeresangel-Experte Kai Rohde zeigt zusammen mit zwei Mitstreitern, mit welchen Methoden und Ködern man den Marlin des kleinen Mannes am besten fangen kann.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:de, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba