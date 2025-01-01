Wenn ein Aufstand eskaliert | True Crime Doku
Wenn ein Aufstand eskaliert | True Crime Doku
Kubanische Häftlinge in Atlanta rebellieren gegen ihre drohende Abschiebung. Das FBI ist gezwungen, mit den Gefangenen zu verhandeln, während eine Anarchie ausbricht. Können sie einen Krieg zwischen den Behörden und der wütenden Meute verhindern und das Leben von hunderten Geiseln retten? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Krimi
