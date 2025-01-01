Wenn ein Beschützer zum Täter wird | True Crime Doku
Als die Polizei in Bloomington, Illinois, beginnt, eine Reihe von nächtlichen Überfällen miteinander in Verbindung zu bringen, wird sie durch den hohen Grad an kriminellem Geschick des Angreifers verblüfft. Zusammen mit der wahren Identität des Täters kommt eine Enthüllung, die die Ermittler bis ins Mark erschüttert. Der Täter plant seine Verbrechen bis ins Detail und scheint den Behörden immer einen Schritt voraus zu sein… Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.