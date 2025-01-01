Wenn Frauen Morden: Das Blaubeer-Mariechen | True Crime Doku
Wenn Frauen Morden: Das Blaubeer-Mariechen | True Crime Doku
Eine Frau mittleren Alters berichtet 1983 in Mönchengladbach der Polizei von Bedrohungen durch ihre Schwiegermutter während ihrer Scheidung und äußert den Verdacht, diese habe ihre eigenen Männer vergiftet. Zunächst skeptisch, nehmen die Ermittler die Sache ernst, als sie eine gefälschte Unterschrift des verstorbenen Ehemanns der Schwiegermutter entdecken. Nach einer Exhumierung findet ein Toxikologe Reste von Thiophosphorsäure, einem Bestandteil des Pflanzengifts E 605, im Magen des Toten. Der Fall erregt großes Aufsehen. Im Sommer 1983 steht das „Blaubeer-Mariechen“ in Mönchengladbach vor Gericht.
