Werner - Beinhart!
90 Min.Ab 6
90 Min.Ab 6
Werner - Beinhart!
Alle Welt lacht über Werner - seine Abenteuer sollen sogar verfilmt werden. Sein Erfinder Brösel könnte damit endlich den großen Erfolg landen. Doch der Filmproduzent erweist sich als ziemlich skrupellos, und Brösel hat die totale Malblockade. Was ihm aber immer noch bleibt, ist sein über alles geliebter Bölkstoff. Schließlich kommt es doch noch zur Filmpremiere: Ob Werners Lehrjahre bei Installateur Röhrich oder die TÜV-Story mit seiner Horex - Werner ist einfach beinhart!
Genre:Kinder, Comedy, Animation
Produktion:DE, 1990
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH