What Keeps You Alive
100 Min.Ab 16
100 Min.Ab 16
What Keeps You Alive
Jackie und ihre Frau Jules wollen ihren ersten Hochzeitstag ganz romantisch in einem Haus tief in den einsamen Wäldern verbringen. Kaum dort angekommen wirkt Jackie wie ausgewechselt. Aus der Idylle wird schließlich der pure Alptraum, als Jackie plötzlich und ohne ersichtlichen Grund Jules in eine tiefe Schlucht stürzt und die totgeglaubte Partnerin einfach liegen lässt. Doch Jules lebt noch…
Genre:Horror, Thriller, LGBTQ+
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film