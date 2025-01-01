Wie man SCHRAUBENZIEHER macht - Ein Tag bei WIHA | BAUFORUM24 FACTORY TOUR
Wie man SCHRAUBENZIEHER macht - Ein Tag bei WIHA | BAUFORUM24 FACTORY TOUR
Wie werden eigentlich Schraubendreher & Bits hergestellt? Ich war einen Tag bei WIHA in der Schraubendreher Fabrik & lasse mir von Inhaber Wilhelm Hahn die komplette Produktion zeigen. Hast du dich schon einmal gefragt, wie Schraubendreher hergestellt werden? Bei unserem Besuch in der Produktionsstätte von Wiha haben wir exklusive Einblicke in die Fertigung von bis zu 50.000 Schraubendrehern pro Tag erhalten. Von einem einfachen Stück Draht bis hin zu Hightech-Werkzeugen – in dieser Factory Tour erfährst du alles über die Verarbeitung, die Materialwahl, die Automatisierung und die Endkontrolle. Zusätzlich erzählt Wilhelm Hahn, der Geschäftsführer von Wiha, die faszinierende Geschichte des Unternehmens, das 1939 in Wuppertal gegründet wurde und heute weltweit für präzises Handwerkzeug steht. Erfahre mehr über innovative Prozesse wie die spritzgegossene Isolierung für VDE-Schraubendreher, nachhaltige Materialeinsätze und die Herausforderungen in der modernen Produktion.