Wild Things 4

Der schwerreiche Hotel-Gigant Ted Wheetly stirbt bei einem Rennunfall. Doch war der Tod des Millionärs wirklich ein Unglück? Das soll Detective Frank Walter herausfinden. Denn Wheetlys Ableben kommt dessen verwöhntem Sohn Carson gerade Recht. Der Junggeselle kann mit einem saftigen Erbe rechnen. Oder will eine der Frauen, mit denen Carson zuletzt im Bett war, auf diesem Weg schnell zu Geld kommen? Auf Detective Walter wartet ein Netz aus Verführung, Verlangen und Heimtücke ...
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2010
16
