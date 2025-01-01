Wohin führt der Ernährungshype?
Essen ist in unserer Gesellschaft zu einer Art Ersatzreligion geworden. Und um die beste Ernährung ist ein Glaubenskrieg entbrannt! Keto, Paleo oder Clean eating? Du bist, was Du isst! Die Medien sind voll von Informationen zu unserem Essen, die sich oft diametral wiedersprechen und viele wissen am Ende nicht, was sie überhaupt noch essen sollen.
