Women in Trouble
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
Women in Trouble
Eine turbulente Komödie über einen Tag im Leben von zehn scheinbar unterschiedlichen Frauen - darunter ein Pornostar, eine Flugbegleiterin, ein Psychiater, eine Masseuse, ein Barkeeper und zwei Callgirls – alle mit dem gleichen Ziel: Ärger. In „Women In Trouble“ sind Carla Gugino, Adrianne Palicki, Connie Britton, Marley Shelton, Emmanuelle Chriqui, Simon Baker und Josh Brolin zu sehen.
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film